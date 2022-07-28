«Белокурую косу-то распустила»: Лиза Галкина в джинсах палаццо вышла на прогулку с мамой Аллой

Шоумен Максим Галкин подловил Аллу Пугачеву с двойняшками Гарри и Лизой на прогулке. Самой обсуждаемой персоной, конечно, после мамы, стала Елизавета. Поклонники певицы не смогли сдержать восторга, увидев, какой модницей растет 8-летняя сестренка Гарри.

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Стильному гардеробу Лизы Галкиной позавидовали бы и девочки-подростки. На прогулке по Юрмале наследница шоумена Максима Галкина щегольнула в джинсовом костюмчике с жакетом и брюками палаццо из денима. Изюминкой образа стала белая кепка. Свою белокурую косу Лиза распустила, показав длинные волосы до талии.