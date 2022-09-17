Белье спрятать не удалось: Юлия Михалкова обтянула габаритный тыл прозрачными тканями

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова снова устроила для себя и своих поклонников фотосессию. В этот раз актриса нарядилась во все черное и позировала на фоне ночного города.

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Правда, наряд едва ли прикрывал что-то на пышной фигуре Михалковой. Девушка в этот раз без белья бы не обошлась, поэтому надела под прозрачную блузку лиф с тесемками, а под невидимые брюки – трусы-слипы. Публика оценила новые габаритные формы звезды, ведь за последнее время все заметили, что Михалкова несколько располнела.