Белье напоказ: Юлия Михалкова обтянула объемистые формы прозрачным вязаным платьем

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова показала, что получилось в результате фотосессии на яхте. Она успела поймать солнечные летние деньки, позируя в прозрачном вязаном платье в пол, не скрывающем ничего на фигуре звезды, в том числе нижнее белье.

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Изящно расположившись на диване, Михалкова повернулась объемистыми формами к камере и показала красоту своей фигуры. Облегающее платье подчеркнуло пышные формы красавицы, которую уже успели заподозрить в беременности – она заметно поправилась и округлилась.