«Бегемотик»: беременная двойней Юля Ефременкова из «Дома-2» показала необъятный живот в розовом купальнике

Перед ждущей двойню экс-участницей и бывшей ведущей «Дома-2» Юлией Ефременковой встала дилемма - покупать или нет новый купальник.
Дело в том, что все имеющиеся у нее в наличии купальные костюмы по понятным причинам стали малы. Живот Юлии достиг уже невероятных размеров.
«Стоит ли тратить деньги на новый купальник, ведь лето уже кончается, а к следующему я уже не буду таким бегемотиком. А с другой стороны, в Москву возвращается жара, захочется искупаться», - задалась вопросом Юлия Ефременкова.
В микроблоге Юлия Ефременкова предстала в розовом купальнике, подчеркнувшем ее живот. Юля наглядно показала, что он ей мал и не сидит идеально на ее расплывшейся фигуре.
Беременная Юлия Ефременкова в купальнике. Фото: соцсети
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Напомним, Юлия Ефременкова не так давно призналась, что ждет близнецов. А во время гендер-пати все узнали, что у нее и Мондезира родятся два сына.