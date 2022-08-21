«Бегемотик»: беременная двойней Юля Ефременкова из «Дома-2» показала необъятный живот в розовом купальнике

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Напомним, Юлия Ефременкова не так давно призналась, что ждет близнецов. А во время гендер-пати все узнали, что у нее и Мондезира родятся два сына.