Бедра – мечта: Каролина Севастьянова в крохотном бикини оголила точеные изгибы фигуры на пляже

Каролина Севастьянова уже давно завершила свою карьеру. Однако она может похвастаться большим количеством наград. Также спортсменка завоевала олимпийское золото на Играх в Лондоне. Но потом она решила наслаждаться жизнью. Теперь чемпионка много путешествует и порой появляется на телевизионных шоу.
Примечательно, что Севастьянова в этом году большую часть времени посвятила отдыху. Она уехала отдыхать в Монако, где представала в вечерних платьях. Но также гимнастка без стеснения позирует в купальнике. Она следит за фигурой и продолжает тренироваться, чем ранее удивила блогера Валю Карнавал.
Еще недавно Каролина каталась по Европе. Но теперь она снова делится кадрами из Монако. На пляже гимнастка предстала в черном мини-бикини. Она прилегла на лежак, выставив напоказ свои прелести. Спортсменка показала точеные бедра и узкую талию, сразив поклонников. Она похвасталась бронзовым загаром.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Севастьянову. Многие подчеркнули, что не видели таких идеальных форм и даже сравнили спортсменку с «ангелами» Victoria's Secret.
«Ну что за красотка!», «Нельзя быть такой идеальной!», «Ножки эталонные», «В вас прекрасно все», «Я раньше только моделей таких видел! Чтобы бедра изящные, талия осиная», «Слова исчезли», — стали писать пользователи Сети.