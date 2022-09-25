Бедра – мечта: Каролина Севастьянова в крохотном бикини оголила точеные изгибы фигуры на пляже

Еще недавно Каролина каталась по Европе. Но теперь она снова делится кадрами из Монако. На пляже гимнастка предстала в черном мини-бикини. Она прилегла на лежак, выставив напоказ свои прелести. Спортсменка показала точеные бедра и узкую талию, сразив поклонников. Она похвасталась бронзовым загаром.

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