«Бедный турок»: Бурака Озчивита пожалел Рустам Солнцев после его объятий с Димой Биланом

Бурак Озчивит посетил столицу России, вызвав небывалый ажиотаж среди поклонников. Народ пытался прикоснуться к «святыне», отваливая по 15 тысяч рублей за место за столиком в одном из московских ресторанов только, чтобы сфотографироваться рядом с ним.
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Не упустили своего шанса такие российские знаменитости, как Ольга Бузова и Наталья Рудова, с удовольствием позируя рядом с ним.
Поспешил обняться со звездой «Великолепного века» и Дима Билан, вызвав оторопь у шоумена Рустама Солнцева.
«Бедный турок, к нему просто очередь выстроилась из этих… (Дальше последовали бранные слова, - прим. ред.)», - написал в своем телеграме экс-участник «Дома-2». Он заметил, что ждет появления рядом Филиппа Киркорова.