«Бедный турок»: Бурака Озчивита пожалел Рустам Солнцев после его объятий с Димой Биланом

Бурак Озчивит посетил столицу России, вызвав небывалый ажиотаж среди поклонников. Народ пытался прикоснуться к «святыне», отваливая по 15 тысяч рублей за место за столиком в одном из московских ресторанов только, чтобы сфотографироваться рядом с ним.

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Не упустили своего шанса такие российские знаменитости, как Ольга Бузова и Наталья Рудова, с удовольствием позируя рядом с ним.