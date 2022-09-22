«Бедный, его кинули на деньги»: экс-муж Борисовой отказался увеличить алименты на дочь

Дана Борисова около полугода судится с Максимом Аксеновым из-за их общей дочери Полины. Телеведущая требует, чтобы экс-супруг увеличил алименты, которые сейчас составляют всего 15 тысяч рублей в месяц.
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В четверг, 22 сентября, состоялось очередное заседание. Звезда пыталась доказать, что ее бывший муж получает куда больше, чем демонстрирует в документах, однако пока не смогла этого сделать.
«История просто одинаковая. Он бедный, его кинули на деньги, он дом в Испании продал и на эти деньги купил пентхаус в Геленджике», — рассказала Дана порталу Teleprogramma.pro.
По словам Борисовой, за этот год фирма, где Аксенов числится учредителем и гендиректором, в два раза увеличила прибыль (до 56 миллионов). Однако по документам зарплата бизнесмена осталась прежней — 25 тысяч рублей в месяц.
«На него не зарегистрировано никакого транспорта, хотя он ездит на джипе Mercedes-Benz, в гараже стоит мотоцикл за миллион. Квартира, в которой он живет, есть справка, что она куплена в ипотеку. Я не знаю, правда, какую можно выплачивать ипотеку, если у тебя зарплата 25 тысяч, 15 из них ты отдаешь на алименты», — поразилась Дана.
Сейчас Борисова пытается доказать, что Аксенов вводит суд в заблуждение. Следующее заседание по этому делу назначено на 16 октября.