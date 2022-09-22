«Бедный, его кинули на деньги»: экс-муж Борисовой отказался увеличить алименты на дочь

Дана Борисова около полугода судится с Максимом Аксеновым из-за их общей дочери Полины. Телеведущая требует, чтобы экс-супруг увеличил алименты, которые сейчас составляют всего 15 тысяч рублей в месяц.

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В четверг, 22 сентября, состоялось очередное заседание. Звезда пыталась доказать, что ее бывший муж получает куда больше, чем демонстрирует в документах, однако пока не смогла этого сделать.