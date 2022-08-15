«Бедная Шишкова»: Миро назвала Тимати мелочником

По словам блогера, артист дает мало денег матери своей дочки Шишковой.
Тимати

Тимати. Фото: Global Look Press

С моделью Аленой Шишковой Тимати встречался несколько лет назад. Длинноногая блондинка родила рэперу дочь Алису, но под венец с ним так и не пошла.

Блогер Лена Миро считает, что бывший возлюбленный никак не вкладывается в жизнь матери своей дочки.

«Юнусов, если судить о мужчине по тому, как живут его бывшие женщины, то ничего хорошего я о тебе сказать не могу. Мелкий ты человек, Юнусов, очень мелкий, раз мать твоей дочери сама квартиру свою унылую моет. Такое ощущение, что ты ей тысяч 50 рублей в месяц выделяешь, не больше. Бедная Шишкова. Как же никчемно она слилась. Вообще бесхребетная какая-то», — рассуждает Лена Миро в своем блоге.

Напомним, у Тимати также есть сын Ратмир, которого родила Анастасия Решетова. Сейчас музыкант и бизнесмен встречается с моделью Валентиной Ивановой.

Алена Шишкова. Фото: соцсети

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