«Бедная Шишкова»: Миро назвала Тимати мелочником

С моделью Аленой Шишковой Тимати встречался несколько лет назад. Длинноногая блондинка родила рэперу дочь Алису, но под венец с ним так и не пошла.

Блогер Лена Миро считает, что бывший возлюбленный никак не вкладывается в жизнь матери своей дочки.