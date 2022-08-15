«Бедная Шишкова»: Миро назвала Тимати мелочником

С моделью Аленой Шишковой Тимати встречался несколько лет назад. Длинноногая блондинка родила рэперу дочь Алису, но под венец с ним так и не пошла.
Блогер Лена Миро считает, что бывший возлюбленный никак не вкладывается в жизнь матери своей дочки.
«Юнусов, если судить о мужчине по тому, как живут его бывшие женщины, то ничего хорошего я о тебе сказать не могу. Мелкий ты человек, Юнусов, очень мелкий, раз мать твоей дочери сама квартиру свою унылую моет. Такое ощущение, что ты ей тысяч 50 рублей в месяц выделяешь, не больше. Бедная Шишкова. Как же никчемно она слилась. Вообще бесхребетная какая-то», — рассуждает Лена Миро в своем блоге.
Напомним, у Тимати также есть сын Ратмир, которого родила Анастасия Решетова. Сейчас музыкант и бизнесмен встречается с моделью Валентиной Ивановой.
Алена Шишкова. Фото: соцсети