«Базарная бабка Роза Сябитова»: Лена Миро приложила телесваху, отчитавшую известную актрису за то, что та незамужем

Известный блогер Лена Миро в телеграм-канале встала на защиту актрисы и продюсера Веры Вольт, которую отчитала телесваха Роза Сябитова.

Лена Миро дала понять, что шокирована поведением телеведущей, которая публично назвала 26-летнюю девушку неуспешной только потому, что та незамужем.

«Базарная бабка Роза Сябитова, чей последний брак, насколько я помню, был с безработным гостем программы «Давай поженимся!», напала на красивую актрису и продюсера Веру Вольт. «Вы неуспешная, потому что вы не замужем!» -проорала 60-летняя Роза Вере, которой всего -- 26 лет», - поделилась Лена Миро.

Лена Миро имеет в виду youtube-шоу, во время которого все и произошло. Сама Вера Вольт от неожиданности потеряла дар речи. Она никак не могла предположить, что столкнется с такой патриархально настроенной дамой.