Баянист из Твери: стало известно, кто заменит на сцене Юрия Шатунова

Композитор и автор песни «Белые розы» Сергей Кузнецов считает, что Юрия Шатунова на сцене может заменить Семен Розов.

Талантливый молодой человек родом из Твери, ему всего 13 лет. Помимо вокальных данных он еще играет на баяне. Известно, что в 2017 году он участвовал в проекте «Синяя птица» на канале «Россия 1».