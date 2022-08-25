Баянист из Твери: стало известно, кто заменит на сцене Юрия Шатунова

Композитор и автор песни «Белые розы» Сергей Кузнецов считает, что Юрия Шатунова на сцене может заменить Семен Розов.
Талантливый молодой человек родом из Твери, ему всего 13 лет. Помимо вокальных данных он еще играет на баяне. Известно, что в 2017 году он участвовал в проекте «Синяя птица» на канале «Россия 1».
«Я надеюсь, что что-то получится. Мне нравится его подача, его исполнение», — сообщил промоутер в интервью на YouTube-канале «Чернильное небо».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта.