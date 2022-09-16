Баста и Полина Гагарина спели для фильма о детском доме

Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и певица Полина Гагарина записали совместный трек. Она называется «Ангелы веры» и будет звучать в новом фильме «Недетский дом», который снял режиссер Михаил Расходников.
Фильм рассказывает о жизни детского дома, директора которого сыграл Иван Охлобыстин. Кроме того, в фильме снялся Александр Панин — сын покойного актера Андрея Панина.
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«Композиция пришла к нам совершенно случайно: вспомнили о ней, когда мы уже завершали фильм. Все были приятно удивлены, насколько эта песня сходится со смыслом фильма, с основным высказыванием», — цитирует слова Расходникова издание «РИА ФАН».