Баснословно дорого: сколько стоил экстренный побег Пугачевой из России

В четверг, 29 сентября, СМИ сообщили, что Алла Пугачева снова покинула Россию. Певица с дочкой Лизой и сыном Гарри улетела в Израиль.
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Сама Примадонна не прокомментировала свой отъезд, поэтому информацию о нем собрали буквально по крупицам. Известно лишь, что звезда с детьми прибыла в аэропорт Внуково на личном микроавтобусе. Там она отправилась на территорию для VIP-клиентов.
По информации KP.RU, за границу звезда улетела на частном самолете. Стоимость такого путешествия сейчас очень высока.
«Раньше за 3-4 часа полета клиенты платили 20-30 тысяч евро. Сейчас из-за паники и загруженности аэропортов цена, конечно, другая. По моим оценкам, арендовать бизнес-джет стоит от 50-70 тысяч долларов», — рассказал продюсер Дмитрий Ашуров.