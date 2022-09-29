Баснословно дорого: сколько стоил экстренный побег Пугачевой из России

В четверг, 29 сентября, СМИ сообщили, что Алла Пугачева снова покинула Россию. Певица с дочкой Лизой и сыном Гарри улетела в Израиль.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сама Примадонна не прокомментировала свой отъезд, поэтому информацию о нем собрали буквально по крупицам. Известно лишь, что звезда с детьми прибыла в аэропорт Внуково на личном микроавтобусе. Там она отправилась на территорию для VIP-клиентов.