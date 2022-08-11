Баснословно дорого: раскрыта стоимость роскошной квартиры бывшего мужа Ксении Бородиной

На днях Курбан Омаров похвастался новой квартирой. Бывший муж Ксении Бородиной приобрел роскошные апартаменты в Москве.

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По мнению риелтора Романа Караваева, за элитную недвижимость бизнесмену пришлось выложить кругленькую сумму.

«Со слов Омарова, она не менее 150 квадратов. Судя по панораме, это не центр Москвы, возможно, МКАД или окраина. Квартира Курбана стоит не более 150 миллионов рублей», — рассказал эксперт.

Сейчас в апартаментах экс-супруга Бородиной идет ремонт. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» дизайнер по интерьерам Зульфия Даева предположила, что на нем Омаров не экономит.