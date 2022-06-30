Баснословно дорого: Нетребко продает роскошный пентхаус в Вене

Анна Нетребко долгое время работала в Европе и успела обзавестись там элитной недвижимостью. У звезды имеется роскошный пентхаус в Вене, который сейчас она выставила на продажу.

Апартаменты, расположенные в историческом доме в центре города, певица оценила в 3,9 миллиона евро (более 210 миллионов рублей по нынешнему курсу).

По информации издания Kurier.at, пентхаус Нетребко был создан из пары квартир, поэтому он занимает два этажа и имеет два входа.

На нижнем ярусе обустроены кухня, прихожая, спальня с ванной, гардеробная, две кладовые и гостиная, из панорамного окна которой открывается красивый вид на францисканскую церковь.

На втором этаже имеются гостиная со спальней, а также паровая баня. Помимо этого, пентхаус дополнен террасой на крыше с видом на собор Святого Стефана.

Причина, по которой Нетребко решила распрощаться с шикарными апартаментами, проста: она присмотрела другую недвижимость.

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