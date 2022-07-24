Баснословно дорого! Клава Кока продала билет на свой концерт по цене квартиры в Москве

В октябре на московской ЦСКА Арене состоится сольный концерт «Magic Show Бал Клавы Коки».

Певица заранее начала пиарить выступление, выставив на продажу эксклюзивный билет на шоу, позволяющий не просто попасть в VIP-зону, а постоять с ней на одной сцене.

По информации «КП», за единственный в своем роде билет Клава объявила огромную цену: десять миллионов рублей!

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В Сети скептически отнеслись к идее звезды. Многие пользователи посчитали, что желающего, выложить такую сумму, не найдется.

Каково же было удивление публики, когда на VK FEST артистка заявила, что билет куплен. Кто приобрел эксклюзивное предложение пока неизвестно.

Напомним, сейчас Клава Кока является одной из самых успешных артисток в российском шоу-бизнесе. Недавно она поставила абсолютный рекорд по концертам за всю историю лейбла «Black Star».