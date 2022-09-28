Баснословно дорогая недвижимость: что оставил после себя Борис Моисеев

Во вторник, 27 сентября, СМИ сообщили трагическую новость о смерти Бориса Моисеева. Исполнитель хита «Голубая луна» скончался на 69-м году жизни.
По информации источника ФАН, артист не успел составить завещание. Как будет распределено его наследство, пока не известно.
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Стоит отметить, что за годы работы в шоу-бизнесе покойный музыкант нажил немало. Основную часть его материального наследия составила московская недвижимость.
Известно, что у Моисеева есть три квартиры в центре столицы: апартаменты на Краснопролетарской улице, в которых жил сам музыкант, а также квартиры в Малом Песчаном переулке и на Садовой-Сухаревской.
По словам инсайдера, артист не сдавал недвижимость, поскольку в этом не было необходимости. Денег на жизнь ему хватало благодаря авторским отчислениям. Права на песни приносили Борису Михайловичу порядка семи-десяти миллионов рублей в год.
Напомним, Моисеев завершил карьеру много лет назад из-за двух инсультов. По неподтвержденным данным, причиной смерти звезды стал третий приступ.