Баснословно дорогая недвижимость: что оставил после себя Борис Моисеев

Во вторник, 27 сентября, СМИ сообщили трагическую новость о смерти Бориса Моисеева. Исполнитель хита «Голубая луна» скончался на 69-м году жизни.

По информации источника ФАН, артист не успел составить завещание. Как будет распределено его наследство, пока не известно.

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Стоит отметить, что за годы работы в шоу-бизнесе покойный музыкант нажил немало. Основную часть его материального наследия составила московская недвижимость.

Известно, что у Моисеева есть три квартиры в центре столицы: апартаменты на Краснопролетарской улице, в которых жил сам музыкант, а также квартиры в Малом Песчаном переулке и на Садовой-Сухаревской.