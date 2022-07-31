Баснословная сумма! Сколько заработал Александр Ревва за прошлый год

Александр Ревва не только известный артист, но и успешный бизнесмен. У шоумена есть несколько фирм, которые, несмотря на кризис и ситуацию в мире, приносят ему неплохой доход.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Самая успешная компания Александра Реввы — ООО «Войс Медиа». Более 12 лет она производит фильмы, клипы и телепрограммы. 2021 год стал для компании особенно прибыльным. «Войс Медиа» выручила 106 млн рублей, чистыми из которых — 89 млн.

Другой бизнес Реввы, хотя и менее привлекателен финансово, но тоже кинул в карман артиста несколько миллионов. Речь о «Войс Медиа Продакшн», заточенной на музыкальном контенте. Прошлый год фирма закончила с выручкой в 18 млн рублей, чистыми из которых — 12 млн.

Таким образом, только на своих компаниях Александр Ревва пополнил бюджет более чем на 120 млн рублей, и это лишь за 2021 год.