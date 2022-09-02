Басков добился подтверждения от правительства о создании Российской музыкальной ассоциации

Правительство России одобрило инициативу народного артиста Николая Баскова по созданию Российской музыкальной ассоциации для продвижения отечественной культуры.
Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе, в частности, говорится о согласии с предложением Министерства культуры о создании ассоциации в «целях продвижения российской музыкальной культуры и сохранения культурного наследия музыкального искусства», сообщает 5-tv.ru.
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Напомним, что идею Николая Баскова поддержали и другие российские звезды. Среди них Надежда Бабкина, Григорий Лепс и Олег Газманов.