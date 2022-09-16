«Башка, которая умеет говорить и хамить»: Миро распекла Бородину

Лена Миро высказалась о поездке Ксении Бородиной в Париж. Блогершу возмутило, что ведущая «Дома-2» похвасталась перед поклонниками путешествием, которое для подавляющего большинства из них недоступно.

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По мнению Миро, таким образом Бородина продемонстрировала окружающим, что ей абсолютно безразлично все, что сейчас происходит, а также показала отсутствие чуткости.

Лена предположила, что «нечуткой» звезде будет сложно найти себе супруга и сохранить брак.