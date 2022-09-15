Барских отказался возвращать жителям Тюмени деньги за отмененный концерт

Певец Макс Барских отказался вернуть деньги за свой несостоявшийся концерт в Тюмени. Выступление должно было состояться еще в 2020 году, но несколько раз переносилось из-за пандемии. Последняя дата — 18 сентября 2022 года. Однако ясно, что в этот день никакого концерта не будет.

Как отмечают жители Тюмени, им предлагают сходить на концерты других звезд вместо Барских. В списке Эмин, Лолита, Сергей Лазарев и Асти. При этом жители жалуются, что деньги никто возвращать не будет.

Между тем оператор сервиса kassy.ru. утверждают, что деньги вернуть все-таки можно. Покупатель должен оформить заявление на возврат на сайте сервиса, приложить фото билета или указать номер электронного билета, и в течение десяти дней заявка будет рассмотрена, сообщает Ura.ru.

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Напомним, что Макс Барских объявил, что больше не появится в России. Он не раз негативно высказывался о нашей стране.