Бармены отдыхают: как Волочкова развлекается по выходным

Анастасия Волочкова повеселила своих поклонников. Балерина сняла ролик в своем особняке, показав, как она развлекается по выходным.

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В конце рабочей недели знаменитость позволила себе немного отдохнуть. За бокалом вина она удобно расположилась на первом этаже дома, не позабыв при этом о собственном комфорте: звезда сцены водрузила игристые напитки на робот-пылесос и наблюдала, как машина ловко их катает.

Волочкова сравнила энергичные «движения» бокалов с первым танцем, подставив известную песню Валерия Меладзе.