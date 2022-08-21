Бармены отдыхают: как Волочкова развлекается по выходным

Экс-прима Большого театра поделилась видео из своего особняка.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова повеселила своих поклонников. Балерина сняла ролик в своем особняке, показав, как она развлекается по выходным.

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В конце рабочей недели знаменитость позволила себе немного отдохнуть. За бокалом вина она удобно расположилась на первом этаже дома, не позабыв при этом о собственном комфорте: звезда сцены водрузила игристые напитки на робот-пылесос и наблюдала, как машина ловко их катает. 

Волочкова сравнила энергичные «движения» бокалов с первым танцем, подставив известную песню Валерия Меладзе. 

«Напиток выходного дня. Просекко брют со свежей клубникой с доставкой в пируэте», — написала знаменитость в личном блоге.

Поклонники оценили юмор Волочковой.

Ранее балерина рассказала о несчастьях, которые преследуют ее недоброжелателей.

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