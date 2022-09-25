Барановскую овеяло беспокойство за детей: «Это самое страшное, что может услышать мать»

Телеведущая и мать троих детей Юлия Барановская убеждена, что ребенка можно воспитать достойно. Главное — быть примером для своего чада и не распыляться на сомнительные запреты.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Пока многие родители хватаются за головы, если их наследники-подростки начинают курить и пробовать алкоголь, Барановская сохраняет спокойствие — по ее мнению, это далеко не самое страшное, что может узнать мать.