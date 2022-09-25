Барановскую овеяло беспокойство за детей: «Это самое страшное, что может услышать мать»

Телеведущая и мать троих детей Юлия Барановская убеждена, что ребенка можно воспитать достойно. Главное — быть примером для своего чада и не распыляться на сомнительные запреты.
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Пока многие родители хватаются за головы, если их наследники-подростки начинают курить и пробовать алкоголь, Барановская сохраняет спокойствие — по ее мнению, это далеко не самое страшное, что может узнать мать.
«Самое страшное, что может услышать мать - то, что ее ребенка больше нет», — с замиранием сердца проговорила звезда экрана.
«Я считаю, что все идет из семьи, от родителей. Очень странно говорить ребенку "не кури", если ты куришь. Очень странно говорить ребенку "не пей", если ты пьешь», — поделилась знаменитость в разговоре с корреспондентом КП.