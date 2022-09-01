Барановская в кремовом тренче и коралловых брюках-дудочках отвела дочь от Аршавина на школьную линейку

Юлия Барановская отвела детей от футболиста Андрея Аршавина в школу на праздничную линейку Первого сентября. Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале покрасовалась в элегантном аутфите, который идеально подойдет для прохладной осенней погоды.

Экс-возлюбленная спортсмена показалась на празднике в кремовом тренче и коралловых брюках-дудочках. Изюминкой образа стали бледно-розовые лодочки без каблучка на плоской подошве.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».