Барановская в кремовом тренче и коралловых брюках-дудочках отвела дочь от Аршавина на школьную линейку

Юлия Барановская отвела детей от футболиста Андрея Аршавина в школу на праздничную линейку Первого сентября. Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале покрасовалась в элегантном аутфите, который идеально подойдет для прохладной осенней погоды.
Экс-возлюбленная спортсмена показалась на празднике в кремовом тренче и коралловых брюках-дудочках. Изюминкой образа стали бледно-розовые лодочки без каблучка на плоской подошве.
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Юлия Барановская с дочкой Яной. Фото: личный архив
Сын Юлии Барановской — Арсений. Фото: личный архив
«Первое сентября традиционно началось для меня с «Доброго утра» на Первом. Но потом предстояло решить непростую задачу с тремя линейками в трех разных школах (спойлер: мне удалось, тем более что линеек на самом деле — две: Артем учится с двадцатых чисел августа, и в его школе первое сентября — обычный день.
Мои дети идут в школу с удовольствием, понимают, зачем им это нужно, хотят получать знания», — отметила Барановская.