Барановская с воплем повисла на лиане, по-обезьяньи вцепившись в тонкий жгутик

Юлия Барановская с воплем запрыгнула на раскачивающуюся лиану, похваставшись своей гибкостью и природной грацией. Соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале всеми силами пыталась удержать равновесие, чтобы не оконфузиться падением в листву.

Оператором видеоролика выступила дочка теледивы Яна Аршавина. Звездная мама без конца спрашивала наследницу, как, собственно, она выглядит в такой необычной позе, ухватившись за лиану. В ответ Яна постаралась успокоить маму, заверив, что та смотрится красиво.

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