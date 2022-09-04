Барак Обама получил премию «Эмми» за сериал собственного производства

В Америке не забывают своего бывшего президента Барака Обаму. 3 сентября ему вручили премию телевизионную «Эмми» - в номинации «Выдающийся рассказчик». 61-летний политик заслужил ее, озвучив первый эпизод документального сериала Netflix «Наши великие национальные парки» (Our Great National Parks).
Обама обошел четырех конкурентов и выиграл премию Creative Arts Emmy Awards 2022. Об этом сообщается в опубликованном отчете мероприятия.
Отметим, что упомянутый документальный сериал из пяти эпизодов был выпущен продюсерской компанией Обамы и его жены Higher Ground Productions. После завершения президентского срока Барак продолжил выпускать книги и подписал соглашение с Netflix о создании фильмов и сериалов.
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Добавим, что основная церемония «Эмми» пройдет в Лос-Анджелесе 12 сентября.