Барак Обама получил премию «Эмми» за сериал собственного производства

В Америке не забывают своего бывшего президента Барака Обаму. 3 сентября ему вручили премию телевизионную «Эмми» - в номинации «Выдающийся рассказчик». 61-летний политик заслужил ее, озвучив первый эпизод документального сериала Netflix «Наши великие национальные парки» (Our Great National Parks).

Обама обошел четырех конкурентов и выиграл премию Creative Arts Emmy Awards 2022. Об этом сообщается в опубликованном отчете мероприятия.