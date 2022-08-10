Барац из «Квартета И» попросил не называть Шахназарова человеком

Ранее Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» заявил: «Вот «Квартет И» — они молчат. Они не слово не сказали. Точнее было записано видео. Синее небо и желтая листва».

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Как отметил Шахназаров, шоумены в Крым ни разу не съездили. «Правительство Москвы отдало им помещение под театр в центре города. Это норма, понимаешь», — говорил журналист.