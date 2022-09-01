Банты больше головы, белые гольфы, джинсовый сарафан! Утяшева поделилась школьным фото из «бедного» детства

Ляйсан Утяшева, будучи известной гимнасткой, смогла обеспечить себе безбедное будущее. Сейчас спортсменка может позволить себе и люксовые украшения, и брендовую одежду, и поездки за границу и фешенебельные курорты, однако в детстве жена резидента «Камеди Клаб» Павла Воли росла в бедности. И даже донашивала халаты за своей бабушкой.

«Я очень экономный человек. Я из Раевки. Из Башкирии. Из советской семьи, в которой тяжело было с финансами. Я донашивала, даже иногда бабушкины халаты. И мне было не свойственно покупать какие-то супербрендовые вещи. Вообще не свойственно», — говорила Ляйсан Утяшева в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

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