Банк России рассказал, при каких условиях сохраняется налоговый вычет при переводе активов

Отмечается, что российские брокеры, попавшие под санкции, стали переводить счета клиентов неподсанкционным брокерам, чтобы они имели возможность продолжать свободно торговать на бирже. Однако если происходит преждевременное закрытие счета, то, по правилам ИИС, инвестор лишается права получать инвестиционный налоговый вычет.

ЦБ России разъяснил, при какие условиях право на получение налогового вычета сохраняется.

«Налоговый вычет по ИИС сохраняется в следующих случаях. Менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался. Один профучастник передал другому все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета. При переводе активов от одного профучастника к другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним», — отмечает ЦБ.

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Напомним, что многие бренды недавно ушли с российского рынка. Теперь объявила об уходе и компания Electrolux Professional.

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