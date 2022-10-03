Бандаж не помогает: родившая двойню Юлия Ефременкова из «Дома-2» мучается из-за огромного живота

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова эти осенние дни проводит в клинике вместе с новорожденными сыновьями-близнецами.

Уже почти две недели врачи не отпускают молодую маму и ее малышей из-под своего контроля. Юлия Ефременкова признается, что понимает, как это важно для здоровья и дальнейшей жизни мальчиков.

Но с другой стороны, она уже изнывает от постоянного пребывания в четырех стенах. В окно Юлия Ефременкова увидела, как других мамочек с детьми родственники забирают домой.