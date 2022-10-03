Бандаж не помогает: родившая двойню Юлия Ефременкова из «Дома-2» мучается из-за огромного живота

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова эти осенние дни проводит в клинике вместе с новорожденными сыновьями-близнецами.
Уже почти две недели врачи не отпускают молодую маму и ее малышей из-под своего контроля. Юлия Ефременкова признается, что понимает, как это важно для здоровья и дальнейшей жизни мальчиков.
Но с другой стороны, она уже изнывает от постоянного пребывания в четырех стенах. В окно Юлия Ефременкова увидела, как других мамочек с детьми родственники забирают домой.
«Посмотрела на выписки, и что-то мне немного взгрустнулось», — поделилась Юлия Ефременкова.
К тому же, Юлию Ефременкову волнуют еще и формы. Пока еще ее живот напоминает беременный. Юлия носит бандаж, но тот плохо справляется.
Юлия Ефременкова показала живот после родов. Фото: соцсети
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью операции кесарева сечения. Сейчас малыши набирают необходимый для выписки из роддома вес.