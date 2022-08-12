А «бампер» где? Изменившаяся Лобода удивила «сдувшимися» формами на корпоративе (видео)

В Сети появились кадры со Светланой Лободой и Максом Барских которые выступают на корпоративе на русском языке. Артистов тут же раскритиковали за их непоследовательное поведение. Дескать почему не украинский?

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Больше всего досталось Светлане Лободе, которая не только забыла про родную речь, но и потеряла свои былые формы. Фолловеры гадают причину «сдувшихся» форм, хотя совершенно очевидно, что звезда сильно похудела.