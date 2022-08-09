«Балкон! Партер!»: Галкин на концерте в Таллинне командовал залом, чтобы тот ему аплодировал

Телеведущий и пародист Максим Галкин в эти дни с успехом гастролирует по городам Прибалтики, выступая перед поклонниками в Эстонии, Латвии и Литве.

Чтобы все видели, как его принимают в этих странах, Максим Галкин публикует на своей странице в соцсети видеоотчеты.

На этот раз Максим Галкин похвастался приемом, который ему оказала публика в Таллинне.