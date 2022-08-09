«Балкон! Партер!»: Галкин на концерте в Таллинне командовал залом, чтобы тот ему аплодировал

Шоумен Максим Галкин гастролирует по городам Прибалтики.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Телеведущий и пародист Максим Галкин в эти дни с успехом гастролирует по городам Прибалтики, выступая перед поклонниками в Эстонии, Латвии и Литве.

Чтобы все видели, как его принимают в этих странах, Максим Галкин публикует на своей странице в соцсети видеоотчеты.

На этот раз Максим Галкин похвастался приемом, который ему оказала публика в Таллинне.

Максим Галкин запечатлел на видео, как он командует залом, призывая аплодировать ему.

«Балкон! Партер!» — заводил шоумен публику, и та радостно отвечала дружными аплодисментами.

«Спасибо, Таллинн! Это было солнечно. До новых встреч!» — написал под видео Максим Галкин.

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Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой уже почти полгода не появлялись в России. Сначала семейство жило в Израиле, теперь перебралось в Латвию.

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