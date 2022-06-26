Бали-бей приревновал? Фахрийе Эвджен в лифе-бюстье вскружила голову идеальной фигурой

Фахрийе Эвджен крайне редко балует поклонников пляжными снимками. На свежем фото жена Бурака Озчивита позировала в лифе-бюстье от купальника. Актриса из турецкого сериала «Альпарслан» уютно устроилась на шезлонге, показав всю красоту своей идеальной фигуры. При этом Фахрийе прикрыла лицо и глаза от солнца, спрятавшись за козырьком.

Увидеть актрису в бикини - большая редкость. Эвджен старается не показываться на публике в соблазнительных нарядах и купальниках. Все-таки она замужем. И похоже, что возлюбленный Фахрийе тот еще ревнивец.

Поговаривают, что актриса отказалась от съемок в сериале «Альпарслан» из-за того, что Бурак Озчивит выказал свое недовольство. Якобы актер приревновал жену к ее партнеру по съемочной площадке. Позже Эвджен намекнула, что для нее на первом плане стоит семья.