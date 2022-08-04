«Бали-бей напросился бы к султану в зятья»: Пелин Карахан монокини с косточкой в лифе зажгла на элитной яхте

Пелин Карахан поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, показав, с каким шиком она отдыхает на элитной яхте. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» меняла купальники, отправившись на морскую прогулку, наслаждаясь соленым ветром и легким бризом.
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Так, Пелин Карахан покрасовалась в черном монокини с косточкой в лифе без бретелек. А потом зажигала на яхте в мини-бикини, сверкая своей стройной фигурой с тонкой талией и крепкими бедрами.
Актриса то пританцовывала, то принимала модельные позы, показывая купальник, то лакомилась десертами, позабыв о диете. Поклонники тут же пошутили, что если бы Михримах султан показалась перед Малкочоглу Бали-беем в монокини, тот бы сразу поспешил к султану Сулейману, напросившись к падишаху в зятья.
«Такую бы султаншу Малкочоглу бы в жены взял», «Бали-бей точно напросился бы к султану в зятья», «Михримах?? Не узнать», «У Хюррем султан бы случился обморок», «Какая султанша!», «Просто милашка», — писали фолловеры.