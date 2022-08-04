«Бали-бей напросился бы к султану в зятья»: Пелин Карахан монокини с косточкой в лифе зажгла на элитной яхте

Пелин Карахан поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, показав, с каким шиком она отдыхает на элитной яхте. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» меняла купальники, отправившись на морскую прогулку, наслаждаясь соленым ветром и легким бризом.

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Так, Пелин Карахан покрасовалась в черном монокини с косточкой в лифе без бретелек. А потом зажигала на яхте в мини-бикини, сверкая своей стройной фигурой с тонкой талией и крепкими бедрами.