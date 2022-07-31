«Балерун, умирающий от своей красоты»: Стас Садальский набросился на Николая Цискаридзе

Известный актер и популярный блогер Стас Садальский пристально следит за карьерой Николая Цискаридзе на телевидении.
С тех пор, как артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе стал вести на Первом канале субботнюю программу «Сегодня вечером», Стас Садальский предъявляет к нему претензии.
По его мнению, Цискаридзе не справляется с ролью ведущего вечернего шоу, из-за чего у программы низкие рейтинги.
Рейтинги программ Первого канала и канала «Россия 1». Фото: соцсети
В телеграм-канале Стас Садальский сравнил рейтинги двух ведущих каналов и пришел к выводу, что Первый канал сильно проигрывает по нескольким причинам. Садальский прошелся по Цискаридзе и озвучил свои выводы.
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Стас Садальский. Фото: Global Look Press
«Первый канал с балеруном, умирающим от своей красоты, просто не успевает за временем. А нам отвратительны бесконечно женящиеся одряхлевшие мужчины, уверенные, что молодые красивые девушки любят их по зову сердца, а не по зову денег, силиконовые девицы, женщины с базарными скандалами и прочей грязью, в которую попадали зрители, включавшие по вечерам Первый канал. Они остались сами с собой. Пусть это будет им наказанием за то, что столько времени морочили людям голову своими разборками», - считает Стас Садальский.