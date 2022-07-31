«Балерун, умирающий от своей красоты»: Стас Садальский набросился на Николая Цискаридзе

Известный актер и популярный блогер Стас Садальский пристально следит за карьерой Николая Цискаридзе на телевидении.

С тех пор, как артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе стал вести на Первом канале субботнюю программу «Сегодня вечером», Стас Садальский предъявляет к нему претензии.

По его мнению, Цискаридзе не справляется с ролью ведущего вечернего шоу, из-за чего у программы низкие рейтинги.