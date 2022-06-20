Балерина разоблачилась: Волочкова сняла даже пуанты, чтобы сфотографироваться в постели

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова регулярно рассказывает поклонникам о своей работе. Выступления на сцене у нее сейчас прервались — все время и внимание уходит на съемки клипа. И как это было, звезда неоднократно показывала подписчикам в соцсетях.

Окончание съемочного процесса Волочкова решила отметить символичной фотографией. Сняв с себя все, и даже пуанты, балерина расположилась на кровати в своей спальне, прикрывая наготу фатином. Артистка подчеркнула: «Вся жизнь на пуантах».

Добавим, что Волочкова вокалом занимается давно. Звезда сцены периодически выступает перед публикой с новыми композициями.