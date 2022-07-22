Балерина дома: нарядившаяся в пеньюар Волочкова с исподним наружу похвасталась букетом

46-летняя балерина Анастасия Волочкова регулярно делится с подписчиками новостями из своей жизни. На днях она поведала о встрече с бывшим бойфрендом Олегом, с которым рассталась в прошлом году, но продолжает общаться. Мужчина преподнес экс-пассии букет роз, и теперь актриса не налюбуется цветами.

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Накануне она устроила дома фотосессию с этим букетом. Но нарядилась по-домашнему откровенно: накинула пеньюар, из которого выглянуло нижнее белье.

«Прекрасный романтический вечер!» - подписала звезда кадр, намекая на присутствие у нее в гостях бойфренда.

Правда, был ли это Олег, звезда умолчала. Напомним, что его она долгое время скрывала, но отношения были достаточно серьезными – балерина собиралась за мужчину замуж.