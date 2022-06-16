«Бала и Малхун - жены Осман-бея»: Озге Торер позировала на редком фото с Йылдыз Чагры Атиксой

Турецкий сериал «Основание Осман», как предполагали многие зрители, мог бы составить конкуренцию «Великолепному веку». Главную роль в проекте получил Бурак Озчивит, он предстал в образе Осман-бея славного предка султана Сулеймана Великолепного. В сериале показываются исторические факты: завоевание крепостей, военные действия, а также быт стойбища Кайи, его колорит, законы и нравы.

Еще две главные роли достались актрисам Озге Торер и Йылдыз Чагры Атиксой. Обе - жены Осман-бея. Озге играет Балу хатун, а Йылдыз - Малхун хатун. И если в «Великолепном веке» главные фаворитки султана Махидевран и Хюррем боролись между собой за право считаться любимой наложницей падишаха, то в случае Осман-бея все обстояло иначе. Его жены жили в полной гармонии, словно сестры. Между Малхун и Балой не было ссор, зависти и распрей. Они были по-настоящему дружны.

Кстати, в обычной жизни актрисы также с легкостью поладили. В фан-аккаунте Йылдыз Чагры Атиксой появилось редкое фото актрисы с Озге Торер. Обе красавицы улыбаются, показывая, что между ними нет разногласий.