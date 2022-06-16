«Бала и Малхун - жены Осман-бея»: Озге Торер позировала на редком фото с Йылдыз Чагры Атиксой

Турецкий сериал «Основание Осман», как предполагали многие зрители, мог бы составить конкуренцию «Великолепному веку». Главную роль в проекте получил Бурак Озчивит, он предстал в образе Осман-бея славного предка султана Сулеймана Великолепного. В сериале показываются исторические факты: завоевание крепостей, военные действия, а также быт стойбища Кайи, его колорит, законы и нравы.
Еще две главные роли достались актрисам Озге Торер и Йылдыз Чагры Атиксой. Обе - жены Осман-бея. Озге играет Балу хатун, а Йылдыз - Малхун хатун. И если в «Великолепном веке» главные фаворитки султана Махидевран и Хюррем боролись между собой за право считаться любимой наложницей падишаха, то в случае Осман-бея все обстояло иначе. Его жены жили в полной гармонии, словно сестры. Между Малхун и Балой не было ссор, зависти и распрей. Они были по-настоящему дружны.
Кстати, в обычной жизни актрисы также с легкостью поладили. В фан-аккаунте Йылдыз Чагры Атиксой появилось редкое фото актрисы с Озге Торер. Обе красавицы улыбаются, показывая, что между ними нет разногласий.
Озге Торер и Йылдыз Чагры Атиксой подружились на съемках сериала "Основание Осман". Фото: соцсети героя публикации
«Бала и Малхун - жены Осман-бея», «Какие красавицы-султанши», «Так приятно смотреть, хотя бы не ссорятся все время как Хюррем и Махидевран», «Вот бы у Сулеймана такие фаворитки были, а то одни склоки в гареме», «Зачем они разводили для султана целый гарем, вот две жены и хватит», «Красотки! Султанши», «Очаровашки», - пишут фолловеры.
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