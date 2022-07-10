Бац и кризис! Почему россиянам не стоит сильно радоваться при резком падении цен

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян объяснил, что экономика испытывает колоссальную нагрузку при резком падении цен. Если с плюсами снижения стоимости товаров все понятно, то минусы очевидны не для всех.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

По его словам, при снижении цен идет сокращение импорта, но сохранение доминирования экспорта. Это ведет к исчезновению импортных товаров, исчезновению конкуренции и, как итог, приводит к падению качества производимой продукции и спроса на товары.

Хачатурян обратил особое внимание на такой побочный результат дефляции, как снижение конкуренции между экспортерами. По словам эксперта, «она выражается в росте цен на их продукцию, в результате спрос на нее снижается».

Из-за отсутствия спроса возникает другая проблема — отечественные экспортеры прекращают свое развитие, что приводит к сокращению их доли на мировой рынке. В результате может случиться кризис, заключил собеседник агентства «Прайм».