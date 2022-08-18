Бабушка в Латвии, мама в Греции, внук в Финляндии: сын Орбакайте покинул Россию

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров не смог утаить свой отъезд из страны. Внук Пугачевой рассказал в соцсетях, что покинул Россию. В микроблоге он показал кадры из поездки – попасть за границу он решил через Финляндию.

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Судя по всему, в Финляндии он намерен оставаться недолго. Как объяснил Байсаров, это у него – путешествие ради перезагрузки.

«Под конец лета с друзьями получилось выбраться на небольшое путешествие в Финляндию! Решили перед всеми проектами и работой перезагрузится! 9 часов за рулем стоили того! Теперь 5 дней мы работаем, рисуем, занимаемся спортом, рыбачим и купаемся на озере! Закупились продуктами на все дни и не выезжаем из глуши», - поведал Байсаров подписчикам.

А в это время его мама Кристина Орбакайте находится на Миконосе с мужем и дочкой Клавой. Бабушка Алла, тем временем, не покидает Юрмалу, куда переехала в начале июля.