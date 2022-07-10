Бабуля зажигает: 57-летняя Ирина Агибалова из «Дома-2» покрасовалась в платье-комбинации оттенка золота с черной сеткой поверх

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова к 57-ми годам приобрела фигуру своей мечты. Давние поклонники реалити-шоу прекрасно помнят, как выглядела Ирина Александровна, когда только пришла на проект.

Это была очень полная женщина, с одутловатым возрастным лицом.

За годы Ирина Агибалова поработала над собой. Сейчас она стройна и хороша собой и вполне себе тянет на звание дивы.

Сейчас вместе с мужем Юрием Агибаловым Ирина Александровна находится на Кипре. Судя по всему, пару пригласили отметить какое-то событие в ресторан.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В микроблоге Ирина Агибалова поделилась видео из красивого места. Для выхода в свет она облачилась в платье-комбинацию оттенка золота, а чтобы скрыть возрастные изменения, поверх надела чехол из сетки. Он придал образу воздушности и легкости.