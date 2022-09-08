«Бабулечку отдала в дом престарелых!»: завравшуюся Лободу разоблачила Степанова

Психолог и блогер Вероника Степанова, посмотрев интервью Светланы Лободы на YouTube, которое она дала Екатерине Гордеевой*, разоблачила лживость артистки. Ряд высказываний певицы смутили эксперта, и на своем канале она поделилась наблюдениями с подписчиками.

«Сразу несколько моментов позволяют схватить за язык: «Мы нашу любименькую бабулечку спасали, я ее так люблю, мы ее сейчас отдали в дом престарелых». То есть люблю бабулечку, которую отдала в дом престарелых! И таких нюансов множество», - объясняет Степанова. И приводит еще пример:

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«Ее Гордеева* спрашивает: «Ну хорошо, а че ты в России выступала, ты же знала, что 8 лет назад взяли Крым». «Я ж тогда маленькая была», - говорит 39-летняя Лобода, - «И вообще, Крым был так далеко». И вот такие несостыковочки считываются, и от них так противненько».

Сама Лобода, по мнению Степановой, выглядит скучным, астеничным человеком с вялой энергией, при этом пытается казаться скромной.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента