Бабкина рассказала, как Газманова чуть не убила гроза

Надежда Бабкина рассказала об инциденте, который едва не стоил жизни певца Олега Газманова. Оказывается, много лет назад рядом с артистом ударила молния. К счастью, он уцелел.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

«Однажды Олег рассказал мне о том, как в «Артеке» рядом с ним шарахнула молния: «Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо». И я понимаю, о чем он говорит!» — написала Бабкина в соцсетях.