Бабкина назвала глупостями попытки сорвать концерты Киркорова в Крыму

Певица Надежда Бабкина в «Телеграме» встала на защиту поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.
«Я не хочу, чтобы он прощался с Ялтой. Я хочу, чтобы он «добил» число концертов хотя бы до 130-ти, а еще лучше — до 150. Что ему мешает? Ничего. Поэтому, даже если кто-то его обидел чем-то, я считаю, что все это глупости».
По словам Бабкиной, которая не забыла вручить поп-королю цветы, это счастье побывать на концерте Киркорова именно в Крыму. Она заметила, что музыкант полноценно работает и никогда на выступлениях не халтурит.
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Напомним, что общественность пыталась сорвать концерты Филиппа Киркорова в Крыму. Ялтинские казаки и «Союз православных граждан Тавриды» назвали выступления певца «антихристианскими».