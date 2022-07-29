Бабкина назвала глупостями попытки сорвать концерты Киркорова в Крыму

По словам Бабкиной, которая не забыла вручить поп-королю цветы, это счастье побывать на концерте Киркорова именно в Крыму. Она заметила, что музыкант полноценно работает и никогда на выступлениях не халтурит.

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Напомним, что общественность пыталась сорвать концерты Филиппа Киркорова в Крыму. Ялтинские казаки и «Союз православных граждан Тавриды» назвали выступления певца «антихристианскими».