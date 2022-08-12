«Бабка Кадонья»: Рустам Солнцев жестко прошелся по внешности ведущего «Дома-2» Влада Кадони

«Дома-2» Рустам Солнцев в своем телеграм-канале довольно часто высказывается о известных людях.

На этот раз на его язвительный язык попал ведущий телестройки Влад Кадони, с которым Рустам Солнцев знаком лично.

Солнцев увидел один из последних снимков Кадони в микроблоге и пришел в ужас от того, как себя отфотошопил телеведущий.

Рустам Солнцев дал понять, что изображение не имеет ничего общего с реальностью.