«Бабка Кадонья»: Рустам Солнцев жестко прошелся по внешности ведущего «Дома-2» Влада Кадони

«Дома-2» Рустам Солнцев в своем телеграм-канале довольно часто высказывается о известных людях.
На этот раз на его язвительный язык попал ведущий телестройки Влад Кадони, с которым Рустам Солнцев знаком лично.
Солнцев увидел один из последних снимков Кадони в микроблоге и пришел в ужас от того, как себя отфотошопил телеведущий.
Рустам Солнцев дал понять, что изображение не имеет ничего общего с реальностью.
«Кадони фотошоп освоил!? Ору! Он тут просто Крис Хемсфорт. Только тот красавчик в самом деле, а бабка Кадонья в жизни — [не очень красивый]», — прошелся Солнцев по Кадони.
Влад Кадони. Фото: соцсети
Подписчики Рустама Солнцева не стали высказываться в унисон с ним. Они защитили Влада Кадони, а Солнцеву напомнили, что он и сам далеко не Ален Делон.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Неправда, он сейчас стал мужественнее и симпатичнее», «Если посмотреть на него сейчас, то он такой на самом деле. Отмылся и стал презентабельнее. И опять же, ринопластика сделана давно», «Русь, ну ты тоже не Ален Делон», «Что-то от Давы нафотошопил. Может, хочет Киркорова в сети поймать?» — высказались в Сети.