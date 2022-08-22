«Бабка бабкой. Больно смотреть»: Ксению Собчак увидела блогер в отпуске и ужаснулась

Ксения Собчак уже несколько недель путешествует по Европе, объездив сразу несколько стран. Естественно, ведущая не брала с собой визажиста и стилиста. Поэтому выглядела на отдыхе ровно так, насколько была способна выглядеть без помощи бьюти-специалистов.

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Блогер Лена Миро, увидев кадры с Ксенией Собчак во Франции и Латвии, ужаснулась ее неухоженности.