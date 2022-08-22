«Бабка бабкой. Больно смотреть»: Ксению Собчак увидела блогер в отпуске и ужаснулась

Ксения Собчак уже несколько недель путешествует по Европе, объездив сразу несколько стран. Естественно, ведущая не брала с собой визажиста и стилиста. Поэтому выглядела на отдыхе ровно так, насколько была способна выглядеть без помощи бьюти-специалистов.
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Блогер Лена Миро, увидев кадры с Ксенией Собчак во Франции и Латвии, ужаснулась ее неухоженности.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
«Что-то Собчак в последнее время — бабка бабкой. Больно смотреть. <…> На башке — ломкая нечесаная солома, едва прикрывающая залысины. Лицо — облезлое. Выражение — теткино», — красочно описала Ксению Лена в своем ЖЖ.
Она не считает, что любая женщина должна появляться на публике в «боевом раскрасе», который не всем идет. Но легкий макияж и чистую голову с расчесанными волосами обязана иметь каждая.
«Женщине нельзя ходить с колтунами в башке, а женщине возраста Собчак все-таки нужно наносить легкий макияж, а не прятать линялую будку под очками», — заявила Миро.