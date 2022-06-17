Баба Валя из деревни Грязь осудила Галкина и Пугачеву за бегство из страны

«Мне все равно, вернется он или нет. Не надо меня снимать, не надо. Мне все равно, что он там будет делать. Ни он, ни его жена. Без понятия, что он там делал», — заявила баба Валя.

При этом старушка опровергла сообщения, что Галкин одаривал ее подарками во время своей жизни в Грязи. «Он мне никогда ничего не дарил. Детям подарки он также не раздавал. Это неправда. Пойдите и спросите, кому раздавал», — заметила баба Валя.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми уже четвертый месяц живут в Израиле. Что будет в будущем с их замком в деревне Грязь — неизвестно.

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