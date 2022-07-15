«А баба Алла видела?»: внучка Пугачевой в Юрмале блеснула шпагатом стоя на руках

В своем микроблоге Кристина Орбакайте поделилась свежими кадрами, запечатлев дочку Клаву в Юрмале. Оказавшись в доме Аллы Пугачевой, внучка певицы щегольнула растяжкой, поддержав нашумевший тренд.

Для этого дочка поп-дивы оперлась одной ногой об стену стоя на руках, после чего взметнула вторую ногу над головой, блеснув идеальным шпагатом, которому позавидовала бы и балерина Анастасия Волочкова.

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