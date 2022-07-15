«А баба Алла видела?»: внучка Пугачевой в Юрмале блеснула шпагатом стоя на руках

В своем микроблоге Кристина Орбакайте поделилась свежими кадрами, запечатлев дочку Клаву в Юрмале. Оказавшись в доме Аллы Пугачевой, внучка певицы щегольнула растяжкой, поддержав нашумевший тренд.
Для этого дочка поп-дивы оперлась одной ногой об стену стоя на руках, после чего взметнула вторую ногу над головой, блеснув идеальным шпагатом, которому позавидовала бы и балерина Анастасия Волочкова.
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Такая природная грация дочери настолько впечатлила Кристину Орбакайте, что она даже поделилась свежими кадрами в личном микроблоге, похваставшись тем, какой гибкой растет Клава.
Кстати, а дочка Аллы Пугачевой могла бы сверкнуть таким же шпагатом? Лиза Галкина большая любительница таких импровизаций. Вместе с Клавой дочка шоумена Максима Галкина то разучивала танцы, то придумывала спектакли, привлекая к своим шалостям братика Гарри.
«А баба Алла видела?», «Клавуся такая тянучая!», «Умничка!», «А Лиза так может??», «Ждем теперь шпагаты от двойняшек», «Ну балерина растет!», «Очень красиво! Принцесса», «Милашка», - пишут фолловеры.