«Ба! Вот это тюнинг»: Надя Ермакова из «Дома-2» изменилась до неузнаваемости - фото до и после

Любимица телезрителей Надя Ермакова прошла большой путь на ТВ: от простой участницы «Дома-2» до кастинг-директора проекта. Сейчас красотке-блондинке 38 лет. За время пребывания на телестройке Ермакова заметно преобразилась. Из «гадкого утенка» она стала гламурной дивой.

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Кстати, на «Дом-2» Надежда пришла в далеком 2007 году. Тогда ей было всего 23 года. Как изменилась Ермакова, видно по ее фото до и после. Похоже, что звезда телестройки не брезговала бьюти-процедурами. Форма носика, губки и даже ширина бровей - Надя изменила в своем облике многое.