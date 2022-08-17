Азиза отреагировала на новости о том, что заменит Пугачеву: «Все равно что сравнивать жару и холод»

В последнее время все чаще стали говорить в СМИ и шоу-бизнесе, что на российской эстраде появилась новая Примадонна. Место Аллы Пугачевой теперь стали пророчить Азизе Мухаммедовой. К слову, в числе ее почитателей значился и Илья Резник.

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Однако сама певица Азиза предлагает не сопоставлять себя с Аллой Пугачевой. Звезда убеждена, что они слишком разные, у каждого из них — свой путь, свое творчество.

«Сравнивать нас или сопоставлять — певицу Аллу Пугачеву и певицу Азизу — не стоит. Это все равно что сравнивать Луну и Солнце, огонь и воду, весну и лето, жару и холод», — заметила певица.