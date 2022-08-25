«Азербайджанцы норовили за задницу схватить»: как снималась сцена с проституткой в «Бриллиантовой руке»

Интересными деталями поделился актер Станислав Садальский.
Юрий Никулин, Андрей Миронов и Виктория Островская

Юрий Никулин, Андрей Миронов и Виктория Островская. Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» рассказал о своей коллеге Виктории Островской, которая сыграла проститутку в «Бриллиантовой руке».

«Знаменитая турецкая путана снялась всего в двух фильмах. В «Бриллиантовой руке» и в «Старом знакомом», два десятисекундных эпизода - и осталась в веках!»

Виктория Островская. Фото: "Телеграм" Станислава Садальского

Как заметил Садальский, Островская закончила киевский институт Карпенко-Карого. Потом 30 лет проработала библиотекарем. Сейчас Виктории 84 года, она тренер по аэробике.

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Ранее сама Островская так вспомнила сцену с проституткой из знаменитой комедии. «Когда меня пригласили сниматься в «Бриллиантовую руку», я отлично представляла, как играть проститутку. Снималась эта сцена в Баку. Зевак собирались толпы. А азербайджанцы люди очень темпераментные, так и норовили меня за задницу схватить. Я хлебная девка была, аппетитная…».

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